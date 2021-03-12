شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يتفوق على حسام حسن وزيدان في استفتاء كاف لأفضل مهاجم مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نتيجة استفتاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لاختيار الأفضل من 4 مهاجمين قادوا الفراعنة.

وفتح الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الباب أمام الجماهير لاختيار المهاجم المفضل من أربعة مهاجمين مصريين، هم: حسام حسن وعمرو زكي وعماد متعب ومحمد زيدان.

ونشر حساب كاف صورة لرباعي الفراعنة تحت تعليق: «أربعة من أكثر مهاجمي مصر قتالًا أمام المرمى.. من هو المفضل لديك؟».

وبعد غلق باب التصويت قام 6750 متابعًا لحساب كاف بالتصويت على الاستفتاء ليحصد عماد متعب نسبة 40.1% من الأصوات، فيما نال حسام حسن نسبة 30% من المصوتين، وجاء في المركز الثالث محمد زيدان بنسبة 18.2%، بينما حل عمرو زكي في المركز الرابع بنسبة 11.7%.

وفاز الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اليوم الجمعة بالتزكية لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجريت في المغرب.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التهنئة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، بمناسبة ‏فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة ‏القدم «‏CAF‏».‏

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي، ثقته في قدرة «الدكتور موتسيبي» على العمل من أجل رفعة الكرة الأفريقية، وتطويرها فيما هو قادم.

وأعرب عن أمله في استمرار التعاون البناء مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»؛ من أجل تطوير الكرة الأفريقية.