شكرا لقرائتكم خبر عن مصير الزمالك «إداريًّا» يتحدد بعد يومين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر الآلاف من جماهير نادي الزمالك حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر صدوره الاثنين المقبل ١٥ مارس الجاري، والخاص بالطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي برئاسته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

ويترقب جماهير القلعة البيضاء هذا الحكم لأنه سيحدد مصير الزمالك «إداريًا»، فمن المقرر أن تقول المحكمة كلمتها النهائية الباتة بشأن عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى نادي الزمالك.

سيناريوهان اثنان لحكم الإدارية العليا: أولهما أن تحكم بقبول طعن مرتضى ليعود إلى نادي الزمالك رئيسا لمجلس الإدارة ومعه باقي الأعضاء الطاعنين، أو القضاء بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت أول الشهر الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، حيث أوصت برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل النادي.