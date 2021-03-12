شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون عن شائعة «مرتضى منصور سبب عودة الفرنسي للزمالك»: «كذب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى حازم فتوح، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الزمالك ما أعلنه الإعلامي السعودي عايد الرشيدي، بخصوص كواليس وأسباب عودة الفرنسي لتدريب الزمالك.

وكان الرشيدي قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، قد كسب قضيته ضد كارتيرون، والمدرب بات مهدداً بالإيقاف لمدة عام ونصف العام، وهو ما أجبره على العودة للنادي الأبيض.

إعلامي سعودي يكشف دور مرتضى منصور في عودة كارتيرون إلى الزمالك (فيديو)

وقال فتوح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هذه أنباء عارية تماماً من الصحة، ولا توجد قضية من الأساس».

وأوضح: «هل لو كان كارتيرون مجبراً على العودة إلى الزمالك لتركه التعاون بسهولة؟».

وأكمل حديثه: «النادي السعودي أصدر بياناً تقدم خلاله بالشكر لكارتيرون وتمنى له التوفيق في مشواره مع الزمالك وربما الأمر كان خطوة كبيرة من نادي التعاون لعودة المياه إلى مجاريها بينها وبين جماهير الزمالك».