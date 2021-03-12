وزير الرياضة يعقد مؤتمرًا عالميًا لكشف تفاصيل استضافة مصر لمونديال الدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد مؤتمرًا عالميًا لكشف تفاصيل استضافة مصر لمونديال الدراجات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا عالميا في السادسة مساء غد السبت بالمضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، لإعلان تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويحضر المؤتمر الصحفي ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، لإعلان تفاصيل تنظيم مصر للبطولة، ويعقد المؤتمر الصحفي بمقر المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن تختتم في الرابعة مساء غد السبت منافسات بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار رقم 7، والتي انطلقت منافساتها على المضمار الدولي باستاد القاهرة يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة 11 دولة.
ويحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم ختام البطولة، كما سيقوم بتكريم الفائزين بميداليات وجوائز البطولة.
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