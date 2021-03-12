شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد مؤتمرًا عالميًا لكشف تفاصيل استضافة مصر لمونديال الدراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا عالميا في السادسة مساء غد السبت بالمضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، لإعلان تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويحضر المؤتمر الصحفي ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، لإعلان تفاصيل تنظيم مصر للبطولة، ويعقد المؤتمر الصحفي بمقر المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تختتم في الرابعة مساء غد السبت منافسات بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار رقم 7، والتي انطلقت منافساتها على المضمار الدولي باستاد القاهرة يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة 11 دولة.

ويحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم ختام البطولة، كما سيقوم بتكريم الفائزين بميداليات وجوائز البطولة.