شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته بدون راحة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ المران بجلسة استمرت 20 دقيقة بين هيثم شعبان المدير الفني للفريق واللاعبين، تحدث خلالها عن المرحلة المقبلة، وكذلك لقاء الزمالك الذي أقيم أمس في الجولة الخامسة عشرة للدوري.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الزمالك مرانا استشفائيا خفيفا، بينما خاض باقي اللاعبين مرانا بدنيا تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مخطط الأحمال بالنادي، ثم خاضوا تقسيمة قوية استعدادا للقاء وادي دجلة.