شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن جاهزية عبدالله جمعة لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد طه مهنا طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي إن عبدالله جمعة الظهير الأيمن للفريق، بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وانتظم عبدالله جمعة في التدريبات الجماعية للإسماعيلي اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستجري على ملعب استاد الرياضة العسكري الثلاثاء المقبل.

وخاض لاعبو الفريق الكروي لنادي الإسماعيلي «الجمعة» تدريبات استشفائية، للتخلص من حالة الإرهاق التي سيطرت عليهم عقب مواجهة الأهلي الأخيرة.

وواصل الإسماعيلي مسلسل نزيف النقاط وخسر من الأهلي في المباراة التي جمعتهما مؤخراً، مما وضع الفريق في موقف لا يحسد عليه في جدول الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البوسنى يوفيتش منح اللاعبين راحة سلبية الخميس، بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين دون رد.