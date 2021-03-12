شكرا لقرائتكم خبر عن الوديات تجهز باهر المحمدي للعودة لتشكيل الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، من الجهاز الإداري ضرورة الاتفاق على خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري لانشغال المنتخب بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم 2021.

ويرغب يوفيتش في الدفع بباهر المحمدي مدافع الفريق بصورة تدريجية خلال تلك المباريات لتجهيزه قبل الدفع به في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وانتظم باهر المحمدى مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلى في التدريبات الجماعية للفريق، تمهيدا للاستعانة بجهوده ضمن صفوف الفريق وذلك بشكل تدريجي.

وكان المدافع الدولى قد تعرض في مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق في أربطة الركبة خلال مباراة الجونة حيث خضع لجراحة في الخارج، قبل أن تتجدد إصابته في 20 ستبمبر الماضى.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات بشكل متدرج، سعيا لوصوله للجاهزية الكاملة قبيل الاعتماد على جهوده في المباريات.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه طلائع الجيش على ملعب الأخير بالقاهرة في الأسبوع الـ16 بالمسابقة المحلية.