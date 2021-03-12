شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يكشف دور مرتضى منصور في عودة كارتيرون إلى الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير إعلامية سعودية أن مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، كان كلمة السر في عودة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة فريق الكرة بالنادي الأبيض عقب رحيله عن التعاون السعودي.

وأوضح الاعلامي عايد الرشيدي، خلال تصريحات تليفزيونية: «مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق قام برفع قضية تدين كارتيرون بعد رحيله فجأة عن تدريب الفريق في سبتمبر الماضي».

وأضاف: «مرتضى منصور كسب قضيته ضد كارتيرون، والفرنسي بات مهدداً بالإيقاف عن التدريب بحكم من فيفا لمدة عام ونصف العام، وهو ما اضطره للعودة مجدداً للزمالك كي يتنازل المسؤولون الحاليون في النادي عن تلك القضية».

وأعلن الزمالك أمس تعيين كارتيرون مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو بعد إقالته من منصبه.