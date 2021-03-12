شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط حددها كارتيرون لضمان فوز الزمالك بالدوري والبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مهمته في قيادة الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بالمران الذي أداه الفريق اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي المقررة الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

وطالب كارتيرون مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأن يلتف الجميع حول الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق طموحات الجماهير بتحقيق الفوز ببطولتي الدوري ودوري الأبطال الأفريقي.

وحدد كارتيرون لمسؤولي اللجنة التي تدير الزمالك ثلاثة شروط من أجل ضمان اعتلاء الزمالك منصات التتويج وحصده الألقاب المحلية والأفريقية.

وجاءت شروط كارتيرون خلال الجلسة التي جمعته باللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على النحو التالي:

سداد المستحقات المتأخرة

تمسك كارتيرون بضرورة سداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين والأجهزة المعاونة الإدارية والطبية، وكذلك عدم التأخر في السداد مستقبلاً، وتحديد مواعيد ثابتة وواضحة لصرف الرواتب والمكافآت لضمان تركيز الجميع داخل المستطيل الأخضر فقط.

الحفاظ على القوام الأساسي للفريق

واشترط كارتيرون على مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عدم التفريط في القوام الأساسي للفريق وعدم الموافقة على احتراف مجموعة اللاعبين الذين تلقوا عقوداً للاحتراف بنهاية الموسم الحالي ومن بينهم طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمود علاء وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي الذي اقتربت اللجنة من تجديد تعاقده مع الفريق.

وانفردت «المصري اليوم» باتفاق فرجاني ساسي مع مسؤولي الزمالك على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين جديدين وأن هناك جلسة ستجمعه ووكيله بمسؤولي الزمالك للاتفاق على كافة الأمور المادية عقب مباراة الترجي التونسي.

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تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع

واختتم كارتيرون شروطه التي أبلغ بها مسؤولي اللجنة التي تدير الزمالك بضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وعدم التفرقة في التطبيق بين لاعب صغير وآخر نجم، وحدد كارتيرون لائحة جديدة ينتظر أن تعتمدها اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة للبدء في تطبيقها بداية من مباراة الترجي المقبلة.

وكانت «المصري اليوم» قد انفردت أيضاً بقيام كارتيرون بوضع عقوبات رادعة ضد المتمردين والخارجين عن النص في الفريق.

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وينتظر أن يعقد كارتيرون جلسة مع اللجنة التي تدير الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل اعتماد تشكيل جهازه المعاون بالكامل.