شكرا لقرائتكم خبر عن 450 ألف دولار تُنهي أزمة باتشيكو مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم وصول العلاقة بين البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك واللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، إلى طريق مسدود، بعد قيام اللجنة بفسخ التعاقد مع باتشيكو والتعاقد مع باتريس كارتيرون لتولي المهمة بداية من مواجهة الترجي التونسي، إلا أن مسؤولي اللجنة نجحوا في التوصل لاتفاق مع باتشيكو يقضي بالحصول على 450 ألف دولار نظير التوقيع على إخلاء طرفه من نادي الزمالك ولضمان عدم لجوئه للشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وينتظر أن يتسلم باتشيكو المبلغ خلال الساعات القليلة المقبلة من مسؤولي الزمالك وسيقوم بعدها بالتوقيع على مخالصة وإخلاء طرف لنادي الزمالك.

وكانت «المصري اليوم» قد انفردت بخبر تمسك باتشيكو بالحصول على كامل مستحقاته رافضاً التنازل عن أي مبلغ منها، خصوصاً أنه يرغب في إكمال عقده مع الزمالك.

باتشيكو يضع الزمالك في ورطه بعد الاستغناء عنه

وحرص باتشيكو على مصافحة لاعبي الزمالك وتوديعهم داخل غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا بعدما علم بقرار الزمالك بالتعاقد مع باتريس كارتيرون.

وأبدى مسؤولو الزمالك استعدادهم لإقامة حفل تكريم مصغر لباتشيكو خلال الأيام المقبلة للحفاظ على العلاقة الطيبة بين الطرفين.

وأصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك بيانًا تمنت فيه النجاح والتوفيق لباتشيكو خلال الفترة المقبلة.

وقاد كارتيرون أول تدريبات الزمالك اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي المقررة الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.