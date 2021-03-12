شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 10 آلاف جنيه على لاعبي أسوان بعد خماسية سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي أسوان توقيع غرامة مالية 10 آلاف جنيه على كل لاعب بفريق كرة القدم بالنادي، بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بالفريق اليوم، أمام نادى سموحة بخمسة أهداف مقابل لا شيء في افتتاح مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأبدى مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس النادي، والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكابتن علاء عبدالعال، حزنهم الشديد على الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق، مطالبين اللاعبين بتحسين المسار وعودة الروح لإرضاء الجماهير.

يذكر أن فريق أسوان يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، و5 تعادلات، و7 خسائر.