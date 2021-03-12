شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك: عودة كارتيرون تدين مرتضى منصور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعاد رواد مواقع التواصل الاحتماعي المنتمين لنادي الزمالك مقطع فيديو لرئيس النادي السابق مرتضي منصور، أثناء جلسته مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل إقناعة بالبقاء وعدم ترك النادي قبل النهائي الأفريقي.

وتضمن الفيديو مطالبة مرتضي لكارتيرون بالبقاء مع وعده براتب أعلى وهو نفس الراتب الذى حصل علية مؤخرا عقب عودتة من الدورى السعودي.

وتذكرت الجماهير محتوى الفيديو وإلحاح منصور على المدير الفني بالبقاء وهو رافض تماما أى محاولات.

وقالت الجماهير خلال تعليقاتها إن عودة كارتيرون تثبت رفضه سياسة رئيس النادي السابق وإصراره على الرحيل مهما كانت المغريات بسبب رفض الطريقة التى يتعامل بها مرتضى منصور مع الجهاز الفني، من تأخير مستحقات اللاعبين والتدخل فى الأمور الفنية من إشراك أو إبعاد بعض اللاعبين عن المشاركات الرسمية.