شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعدل موعد تدريب الزمالك فى أول قرار قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أول قراراته بعد العودة لتولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد مران الفريق الأبيض غدًا السبت لينطلق في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بدلا من موعده في الرابعة عصرًا.

وجاء ذلك في إطار البرنامج المحدد من المدير الفني الجديد للفريق، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقاد كارتيرون أول تدريب للزمالك اليوم، الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وطلب الخواجة الفرنسى من اللاعبين التركيز الشديد فى المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك أهدافا يسعى لتحقيقها بمساعدة كل اللاعبين من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

وأكد المدير الفنى إن هدفه هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات قائلاً، "لا خلاف أن الزمالك يمتلك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى.. ومهمتى ليست فنية فقط، لكن ما يهمنى هو استعادة الروح المفقودة فى الفريق، وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعى معهم اليوم وواثق أنهم سيساعدوننى على تنفيذ ذلك".

وشدد المدرب الفرنسي على أنه وافق على العودة للزمالك من أجل رد الجميل للنادى المدين له وللجماهير بأى نجاحات حققها فى الولاية السابقة، مؤكداً أن اللعب بروح وقلب هو ما سيجعل الفريق يتخطى المرحلة الصعبة الحالية .