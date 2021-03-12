شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لكبار لاعبى الزمالك: واثق فى وجود جيل جديد قادر على تحقيق البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعدد من لاعبي الفريق الكبار عقب تدريبات الفريق التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الفني للزمالك للاعبين خلال الجلسة، أنه عاد من جديد لثقته بأن الفريق ما زال يملك جيلا قادرا على تحقيق طموحات النادى خلال الفترة المقبلة بالمزيد من البطولات.

وطلب المدرب الفرنسي من اللاعبين الكبار، ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في جميع المسابقات التي يخوضها الفريق هذا الموسم.