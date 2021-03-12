شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، في الدفع بمحمد شريف في قيادة هجوم الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب في المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب في مباراتي فريقه الخيرتين ضد فيتا كلوب والإسماعيلي.

ويفضل موسيماني استمرار الدفع بمحمد شريف في قيادة الهجوم عن عودة والتر بواليا، بسبب عدم استغلال الأخير الفرص التي يحصل عليها وإضاعة العديد من الفرص التي كلفت فريقه تأزم موقفه في مشواره بدور المجموعات الإفريقي.

وحصل شريف على نسر مباراة فريقه ضد الإسماعيلي باعتباره كان الأفضل بين لاعبي المارد الأحمر في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ومن المتوقع أن يستمر موسيماني في الدفع بالرباعي محمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات وأفشة في الخط الأمامي بمباراة فيتا كلوب.

وسجل محمد شريف هدفا في مباراة فريقه ضد فيتا كلوب التي جمعتهما على استاد القاهرة، كما أنه صنع هدف التقدم في مرمى الإسماعيلي بالمباراة الأخيرة من ركلة جزاء.