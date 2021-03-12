جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى.. حسام حسن يتصدر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 مباراة واحدة ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق سموحة نظيرة أسوان.

سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويلحق بعبد العال الهزيمة الثالثة على التوالى

حصد فريق سموحة بقيادة أحمد سامي، ثلاث نقاط مهمة، بعد تغلبه على ضيفه، أسوان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد الإسكندرية، بخمسة أهداف نظيفة، سجلهم، حسام حسن هدفين، وأحمد عبد القادر هدفين، وعبد الكبير الوادي هدف.

ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر جدول ترتيب ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز حسام حسن مهاجم فريق سموحة برصيد 8 أهداف بينما جاء فى المركز الثانى عمر كمال لاعب فريق المصرى البورسعيدى برصيد 7 أهداف وياتى فى المركز الثالث يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك و أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش فى المركز الرابع بنفس عدد الاهداف .