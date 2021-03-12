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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها 500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى، وكارتيرون يقود المران الأول.
500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى
أعلن المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادى من أجل حضور مباراة الفريق الأول للكرة مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.
التدريب الأول لكارتيرون مع الزمالك.. جنش يرفض الراحة ودرس فى التسليم والتسلم
رفض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على راحة من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك جنش في المران الجماعي مع الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.
كارتيرون لكبار لاعبى الزمالك: واثق فى وجود جيل جديد قادر على تحقيق البطولات
اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعدد من لاعبي الفريق الكبار عقب تدريبات الفريق التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة.
15 صورة تكشف كواليس أول تدريب لكارتيرون فى ولايته الثانية مع الزمالك
تولى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض فى ولايته الثانية، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.