شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها 500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى، وكارتيرون يقود المران الأول.

500 دعوة مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجى التونسى

أعلن المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادى من أجل حضور مباراة الفريق الأول للكرة مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

التدريب الأول لكارتيرون مع الزمالك.. جنش يرفض الراحة ودرس فى التسليم والتسلم

رفض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على راحة من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك جنش في المران الجماعي مع الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.