شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض أرقام وبطولات كارتيرون فى ولايته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول مران له مع الفريق بعد العودة لقيادة الفارس الأبيض من جديد، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

واستعرض الموقع الرسمى للزمالك الأرقام التي حققها الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق خلال ولايته الأولى في السطور التالية:

تعاقد نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون في ولايته الأولى والتي استمرت 287 يوماً، في المدة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 سبتمبر من عام 2020.

لعب الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 31 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية، فاز في 19 مباراة، وخسر في 3 مواجهات، بينما تعادل فى 9 مناسبات، ونجح الفريق في تسجيل 49 هدفًا، وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بجانب وصوله بالفريق إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.

وأعلن نادي الزمالك مساء أمس التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق، حيث من المقرر أن يقود الفريق أمام الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.