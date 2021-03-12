شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سموحة وأسوان في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره أسوان بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف سموحة الأول في الدقيقة 26 أحرزه حسام حسن، من ضربة جزاء احتسبها محمد معروف، حكم المباراة بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد حمدي عبد القادر وفي الدقيقة 47 نجح أحمد حمدي عبد القادر، في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يضيف حسام حسن، الهدف الثاني له والرابع لسموحة في الدقيقة 54 من عمر المباراة وأختتم المغربي عبد الكبير الوادي، أهداف المباراة في الدقيقة 58

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 22 نقطة محتلا بهم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق أسوان عند 17 نقطة، في المركز الثاني عشر.