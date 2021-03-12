شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: تطوير الرياضة أول فكرة طرأت على ذهنى بعد عضوية البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام غالى، نجم الأهلى الأسبق، إن تطوير ملف الرياضة أول فكرة طرأت على ذهنه بعد عضوية البرلمان، موضحا أنه لعب كرة القدم ويعرف فيها كل كبيرة وصغيرة، مؤكدا أن الرياضة تحتاج للاهتمام والعناية.

وأضاف غالى، خلال حلوله ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلى على قناة سى بي سي: "خدمت بلدى في الرياضة ونفسي أكمل المسيرة في السياسة وتطوير الرياضة، وهي أول الملفات التي جاءت على ذهنى بعد عضوية البرلمان".

وأكد غالى أن الرياضة تنقصها أشياء كثيرة، موضحا أن التطوير يتحقق بتوافر الموارد والعلم، مشيرا إلى أن هذه الأشياء لا بد من تواجدها على مائدة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، خاصة أن الكرة المصرية تعج بالمواهب الكثيرة.

وتحدث حسام غالى عن اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد قائلا: "عدت إلى المنزل وشعرت بالإرهاق بالحد الذى منعنى من السجود على الأرض فتحركت لعمل تحليل كورونا واكتشفت إنه إيجابى وكذلك زوجتى".

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

وفى الحادى عشر من مايو لعام 2018، جاء الوقت لتغرب شمس أحد أفضل لاعبى الوسط الذين مروا على الكرة المصرية خلال تاريخها، حيث أعلن الكابيتانو حسام غالى فى ذلك اليوم اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثرا للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.