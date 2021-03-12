شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة بعد فوزه بعضوية تنفيذى الكاف: أشكر بلدى على الدعم ومستمر فى تطوير كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، على ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذى فى الاتحادين الدولي والأفريقى لكرة القدم، مقدما الشكر للجميع على الدعم والمساندة. وكتب أبو ريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "أود أن أشكر الجميع فى بلدي الحبيب مصر على الدعم وفى قارتنا العزيزة أفريقيا والأصدقاء الذين وقفوا بجوارى من خارجها، وأود التأكيد أيضًا على أنني سأستمر فى العمل في سبيل تطوير كرة القدم ودعمها في افريقيا والعالم بأسره عاشت أفريقيا وتحيا مصر".

ونجح أبو ريدة فى الاحتفاظ بمقعده بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدى المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، لانسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التى أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتهنئة لهاني أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصرى تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة.

فيما أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأييدها لتنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 المنعقدة حاليا فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.