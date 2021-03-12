شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: عدت من أجل جماهير الزمالك ومهمتى استعادة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة الفريق، مؤكدًا أن هدفه هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات قائلاً، "لا خلاف أن الزمالك يمتلك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى".

وأضاف كارتيرون، فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي، "مهمتى ليست فنية فقط، لكن ما يهمنى هو استعادة الروح المفقودة فى الفريق، وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعى معهم اليوم وواثق أنهم سيساعدوننى على تنفيذ ذلك".

وشدد المدرب الفرنسي على أنه وافق على العودة للزمالك من أجل رد الجميل للنادى المدين له وللجماهير بأى نجاحات حققها فى الولاية السابقة، مؤكداً أن اللعب بروح وقلب هو ما سيجعل الفريق يتخطى المرحلة الصعبة الحالية .

ووجه كارتيرون رسالته لجماهير الزمالك، مؤكدا سعادته بالعودة مرة أخرى من أجلهم، مشددا على أنه تنازل عن الاستمرار فى السعودية بمقابل أكبر من أجل العودة لنادى الزمالك قائلا: "عدت للزمالك للبطولات".

وأضاف المدرب الفرنسي، "الزمالك اسم كبير للغاية، فالأشخاص يرحلون ويأتى غيرهم ويبقى اسم النادى، والجميع فى الوقت الحالى داخل النادى يعمل على توفير عوامل الاستقرار والمناخ الجيد لعودة الفريق لمكانته الطبيعية".

وأشار المدير الفنى إلى أن المنافسة فى دورى أبطال أفريقيا مازالت قائمة، والفريق يمتلك إمكانيات فنية تجعله قادرا على تخطى المرحلة الحالية.

وأكد كارتيرون أن انطلاقة الزمالك ستكون من لقاء الترجى التونسي الذى يعتبره أحد أقوى الفرق فى إفريقيا من الناحية الفنية والبدنية، لكن بالروح والعزيمة يستطيع الزمالك الفوز وخاصة وأن الفريق ليس لديه مشكلة فنية.