انضمام رباعي الإسماعيلي لمنتخبات الشباب

القاهرة - سامية سيد - تلقى الإسماعيلى خطابا رسميا لانضمام محمد عبد المنعم ظهير أيمن فريق الشباب للتواجد بمعسكر منتخب الشباب مواليد 2003 تحت قيادة محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر. كما سينضم ثلاثى الدراويش "بشار أشرف وعبد الله هشام ومحمود حجازى" لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2006 تحت قيادة مؤمن سليمان.

وقال محمود جابر لـ"الخليج 365"، إن المعسكر الذى انطلق منتصف فبراير الماضي تم تقسيمه على 3 مراحل، الأولي أيام السبت والأحد والاثنين، ثم مرحلة ثانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم مرحلة ثالثة بمجموعة جديدة من اللاعبين أيام السبت و الأحد والاثنين.

وأضاف المدير الفني لمنتخب 2003 أنه سيحدد خطة الفريق في الفترة المقبلة ومتابعة دوري الجمهوية و المناطق لإختيار عناصر أخري خلال الفترة المقبلة ، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.