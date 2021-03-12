شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال إسماعيل يوسف وفضل وزيدان عن رحيل باتشيكو وتعيين كارتيرون بالزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ومحمد فضل نجم الأهلي الأسبق، ومحمد زيدان لاعب المنتخب الوطني سابقًا، على إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة أون تايم سبورت: توقيت رحيل باتشيكو صعب جدًا والمشكلة ليست فيه، هو مدرب كبير وكان يسير بشكل جيد وهذا فاجئنا جميعًا، وتوقيت رحيل كارتيرون ومجيئة علامة استفهام كبيرة ونتمنى ألا يؤثر ذلك على الفريق بشكل سلبي ومهم أن نسير بشكل جيد في طريق الدوري، وهناك 3 مباريات مهمة في أفريقيا يجب أن نحصد فيها 9 نقاط والتوقيت حساس جدًا.

فيما قال محمد فضل: من وجهة نظري وأتمنى أن يتقبل جماهير الزمالك الأمر بصدر رحب، كارتيرون رحل في وقت صعب دون احترام لجماهير الزمالك ولا يصح أن يعود، رغم أن علاقتي بكاريترون جيدة.

وقال محمد زيدان: لا يوجد نادٍ كبير يرحل منه مدرب في وقت صعب ثم يوافق على عودته بعد ذلك، مثلاً عبد الله السعيد لا يمكن أن يعود للأهلي مرة أخرى، وكوتينيو لن يعود لليفربول وكهربا لن ينضم للزمالك مجدداً وهذا يجب أن يطبق على اللاعبين والمدربين.