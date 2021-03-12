أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو

كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إٔن على معلول، الظهير الأيسر، سيغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، فى المباراة التى تقام يوم 16 مارس الجارى فى الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إٔفريقيا.‏