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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب، وغياب معلول عن المباراة.
الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.
غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو
كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إٔن على معلول، الظهير الأيسر، سيغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، فى المباراة التى تقام يوم 16 مارس الجارى فى الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إٔفريقيا.
كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلي أول أبريل بعد إصابة رشح الركبة
يترقب كريم نيدفيد لاعب الأهلى المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بدءاً من أول أبريل المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة والتى داهمته فى الأيام الماضية وأخرت موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الأهلى قرابة العامين ومنذ الموسم قبل الماضي.
موسيماني يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقى
هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواطنه باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية فى الانتخابات التى أقيمت صباح اليوم الجمعة بالمغرب. ونشر موسيماني صورة مع موتسيبي عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي بعدما أصبح رئيس الكاف الجديد".