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أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يعلن سلبية مسحة قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب، وغياب معلول عن المباراة.

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، استعدادًا للسفر إلى الكونغو غدا السبت، لملاقاة ‏فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري.‏

 

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل السفر للكونغو ‏لمواجهة فيتا كلوب

 

غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو

كشف الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إٔن على معلول، الظهير الأيسر، سيغيب عن الفريق أمام فيتا كلوب، فى المباراة التى تقام يوم 16 مارس الجارى فى الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إٔفريقيا.‏

غياب معلول وجاهزية أيمن أشرف وطاهر للسفر مع الأهلي إلى الكونغو

 

كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلي أول أبريل بعد إصابة رشح الركبة

يترقب كريم نيدفيد لاعب الأهلى المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بدءاً من أول أبريل المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة والتى داهمته فى الأيام الماضية وأخرت موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الأهلى قرابة العامين ومنذ الموسم قبل الماضي.

كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلي أول أبريل بعد إصابة رشح الركبة

 

موسيماني يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقى

هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواطنه باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية فى الانتخابات التى أقيمت صباح اليوم الجمعة بالمغرب. ونشر موسيماني صورة مع موتسيبي عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي بعدما أصبح رئيس الكاف الجديد".

 

موسيماني يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقى

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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