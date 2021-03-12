شكرا لقرائتكم خبر عن "الضامة" تهدد مشاركة مدافع الاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول لحاق المدافع الجامايكي داميون لوي مدافع الاتحاد السكندري بمباراة فريقه أمام البنك الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة غزل المحلة الأخيرة واضطرت الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لتبديله قبل نهايتها بنصف ساعة.

وكشفت مصادر لليوم السابع أن مدافع الاتحاد السكندري تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للاتحاد مدى قدرته على اللحاق بمباراة البنك الأهلي من عدمها قبل 48 ساعة من المباراة.

ويعتبر داميون لوي من الأعمدة الأساسية في دفاع الاتحاد السكندري وتم استدعاؤه مع زميله روماريو ويلياميز لتمثيل منتخب جامايكا فى المعسكر المقرر انطلاقه 20 مارس الجاري.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وانفعل العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة والذي لم يلب طموحات الفريق وجماهيره، خاصة فى ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلاله المركز السابع بعد انتهاء جميع مبارياته المؤجلة.

وبدأ حسام حسن حديثه للاعبيه عقب المباراة بغضب كبير وعنف لاعبى الخط الوسط والهجوم على إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبي.

وهدد حسن حسن لاعبيه بعقوبات كبيرة لم يعلن عنها، لكنه توعد جميع اللاعبين المشاركين في المباراة بالعقوبات مطالبا كل لاعب بمشاهدة أدائه في المباراة ومحاسبة نفسه.