شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للزمالك قبل مران الأحد استعدادًا لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي "كاف"، وذلك قبل انطلاق مران بعد غد الأحد، الذى سيقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية للكشف عن كورونا لفريق الزمالك صباح الاثنين، وسيتم بناءً عليها اختيار قائمة الفريق من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للمباراة.

سيكون الزمالك بقيادته الفنية الجديدة على موعد مع تحد صعب فى السادس عشر من شهر مارس الجارى، عندما يستضيف الترجي التونسي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى مباراة لا تقبل غير الفوز للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التى يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.