جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.. الزمالك يتصدر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 12 / 3 / 2021 مباراة واحدة ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث استضاف فريق سموحة نظيرة أسوان.

سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويلحق بعبد العال الهزيمة الثالثة على التوالى

حصد فريق سموحة بقيادة أحمد سامي، ثلاث نقاط مهمة، بعد تغلبه على ضيفه، أسوان، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد الإسكندرية، بخمسة أهداف نظيفة، سجلهم، حسام حسن هدفين، وأحمد عبد القادر هدفين، وعبد الكبير الوادي هدف.

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