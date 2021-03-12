شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعلن موعد وحكام مباراة نامونجو وبيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة نامونجو التنزاني وبيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حدد الاتحاد الأفريقي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، موعدا للمباراة التي ستقام على استاد تنزانيا الوطني في العاصمة دار السلام يوم 17 مارس الجاري، بالكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الكاف عن تعيين طاقم حكام بقيادة الحكم محمد علي موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق بيراميدز إلى تنزانيا في الثانية ظهر الأحد، على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي السماوى من أجل تسهيل الرحلة على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد، خاصة أن السفر من القاهرة إلى تنزانيا سيستغرق وقتًا طويلاً الأمر الذى قد يؤدى لإجهاد للاعبين وعدم قدرتهم على خوض المباراة بشكل جيد وتحقيق النتيجة المطلوبة.

بيراميدز نجح فى اقتناص أول ثلاث نقاط فى دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفوزعلى نكانا الزامبى بنتيجة 3 / 0، خاصة أن مجموعة بيراميدز تضم نكانا ونامونجو والرجاء المغربى.