أول قرار من كارتيرون عقب عودته للزمالك استعداداً للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قرر المدير الفني الفرنسي، باتريس كارتيرون، تعديل موعد مران الفريق يوم غد السبت لينطلق في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بدلاً من موعده في الرابعة عصرًا.

ويأتي قرار كارتيرون في إطار البرنامج المحدد منه؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الزمالك قد وجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريقه مُعلناً عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق مرة أخرى.

وكان الزمالك قد تعادل في أول جولتين من دور المجموعات أمام نظيره المولودية الجزائري وتونجيت السنغال قبل أن يُهزم من الترجي في الجولة الثالثة.