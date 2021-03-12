كارتيرون: عدت لرد الجميل للزمالك.. وتنازلت عن الاستمرار بمقابل أكبر في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعرب المدير الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة الفريق، مشيراً إلى أن هدفه هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات.

وأضاف كارتيرون في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك، مساء اليوم الجمعة:"لا خلاف أن الزمالك يملك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى فمهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعي معهم اليوم وواثق بأنهم سيساعدوني على تنفيذ ذلك".

وأشار المدير الفني الفرنسي، خلال تصريحاته إلى أنه وافق على العودة للزمالك من أجل رد الجميل للنادي المدين له وللجماهير بأي نجاحات حققها في الولاية السابقة، مشددًا على أن اللعب بروح وقلب هو ما سيجعل الفريق يتخطى المرحلة الصعبة الحالية .

وأكد المدرب الفرنسي سعادته بالعودة مرة أخرى من أجل جماهير الزمالك، مشددًا لهم على أنه تنازل عن الاستمرار في السعودية بمقابل أكبر للعودة لنادي الزمالك، قائلا :"عدت للزمالك للبطولات".

وأكمل المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا: "الزمالك اسم كبير للغاية، فالأشخاص يرحلون ويأتي غيرهم ويبقى اسم النادي، والجميع في الوقت الحالي داخل النادي يعمل على توفير عوامل الاستقرار والمناخ الجيد لعودة الفريق لمكانته الطبيعية".

وأشار المدير الفني إلى أن المنافسة في دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة، والفريق يمتلك إمكانيات فنية تجعله قادرا على تخطي المرحلة الحالية.

وأكد كارتيرون، أن انطلاقة الزمالك ستكون من لقاء الترجي التونسي الذي يعتبره أحد أقوى الفرق في إفريقيا من الناحية الفنية والبدنية، لكن بالروح والعزيمة يستطيع الزمالك الفوز وخاصة وأن الفريق ليس لديه مشكلة فنية.