وكيل المدرب: كارتيرون يعتبر الزمالك بيته.. وحصل على صلاحيات كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حازم فتوح، وكيل المدير الفني لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء منح المدرب صلاحية كاملة لاختيار معاونيه ولم يُفرض عليه أي اسم.

وأضاف فتوح، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية الزمالك، مساء اليوم الجمعة:"كارتيرون ليس غريباً على اللاعبين، وكان هناك اجتماع مع مجلس الإدارة لإنهاء التعاقد بشكل رسمي ومجلس إدارة الزمالك كان في قمة الاحترافية خلال الاجتماع".

وتابع وكيل المدرب الفرنسي:"كارتيرون لم يرفض منصب مدير الكرة بل منحه مجلس الإدارة الصلاحية لاختيار معاونيه فأخبرهم بقدرته على قيادة الفريق بصورة كاملة"، مشيراً إلى أن مدة العقد ستكون سنة ونصف.

واسترسل فتوح:"اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك كانت ترى أن الفريق يحتاج تغييراً في هذه المرحلة، فتحركنا واستطعنا إعادة كارتيرون والموضوع كان به تعاون من الأشقاء في نادي التعاون وحرصهم على استقرار نادي الزمالك وكان هناك تجاوب كبير منهم لأقصى حد دون الدخول في تفاصيل وانتهى الأمر بالتراضي بعدما تأكدت إدارة التعاون من ترحيب كاريترون بالعودة للزمالك والحمدلله الموضوع انتهى على خير".

وأكمل:" كارتيرون يُحب جماهير الزمالك ويتعامل على أن الزمالك بيته الثاني وكان يُتابع مباريات نادي الزمالك في جميع المسابقات وكان يسعد عند الفوز ويحزن عند الهزيمة، هناك حالة خاصة بين الزمالك وكارتيرون وكل من تواجد لمس هذا الكلام حين شاهدوا فرحة اللاعبين بعودة كارتيرون كأن الأبناء يستقبلون والدهم".

وأتم وكيل المدرب الفرنسي:"هو لديه تحدي في بطولة أمم أفريقيا وأخبر مجلس الإدارة إنه يحب التحدي ويحب الزمالك وأن اللاعبين بمثابة ابنائه وقدر الثقة وسيتجاوزون هذا التحدي".

يُذكر أن الزمالك قد وجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريقه مُعلناً عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق مرة أخرى.