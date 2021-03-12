الأهلي يواصل نتائجه السلبية.. والزمالك يفوز بدوري السوبر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

واصل فريق الأهلي لكرة السلة نتائجه السلبية، بعد الهزيمة الثانية تواليا أمام سبورتنج بنتيجة 69-74، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة سبورتنج بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لسلة الاهلي، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام سموحة بالإسكندرية.

وخاض فريق الاهلي لكرة السلة 6 مواجهات خلال مرحلة الذهاب بدوري السوبر لكرة السلة، فاز في مباراتين على الاتصالات والزمالك، وخسر 4 مباريات أمام كلا من طلائع الجيش والجزيرة وسموحة وسبورتنج.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي 8 نقاط ليتراجع الى المركز الخامس في ترتيب الدوري، بينما أصبح سبورتنج رصيده 9 نقاط في المركز الرابع.

وعلى جانب اخر، واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على المصرية للإتصالات بنتيجة 76-70، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 11 نقاط، بينما رصيد المصرية للإتصالات 7 نقاط.

وتقام هذه المرحلة من المسابقة، بنظام الذهاب والإياب على أن يتم ترتيب الفرق من الأول للثامن بنهاية الجولة الاخيرة من هذه المرحلة، على أن يلتقي الاول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية من دوري السوبر للسلة.