كارتيرون يوضح للاعبي الزمالك سبب عودته.. ويوجه رسالة لـ "كبار" الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

عقد المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون، جلسة على هامش مرانه الأول للفريق، مساء اليوم الجمعة، مع اللاعبين الكبار بالفريق.

وشدد كارتيرون، خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة، مطالبًا إياهم بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة في جميع المسابقات التي يخوضها الفريق هذا الموسم.

وأوضح المدير الفني للزمالك للاعبين خلال الجلسة، أنه عاد من جديد لثقته بأن الفريق مازال يملك جيلا قادرًا على تحقيق طموحات النادي خلال الفترة المقبلة بالمزيد من البطولات.

يُذكر أن الزمالك قد وجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريقه مُعلناً عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق مرة أخرى.