أول رد من رئيس كاف الجديد عن نقل المقر من مصر ويستشهد بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

نفى باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وجود أن تفكير في نقر المقر من مصر، وأبدى اعجابه بقدرة الأهلي على خلق انتماء جماهيري له.

وقال موتسيبي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء الجمعية العمومية لكاف في المغرب، ردًا على إن كان يفضل بقاء المقر في مصر: "الإجابة بكل بساطة نعم، المقر سوف يظل في مصر، ويجب ان يظل في مصر، وأحب أن أشكر شعب مصر لما قدمه على مدار سنوات عديدة للكاف".

وتحدث عن تطوير المسابقات قائلًا: "يجب ان نساهم في رفع ميزانية دوري الأبطال وتحسينها والرفع منها وعلى الجميع أن يعمل لتطوير هذا العمل الذي سيعود بشكل إيجابي على كرة القدم في القارة بأكملها".

وتابع: "الناس ترغب في مشاهدة كرة قدم جيدة، حتى نتمكن من ترجمة هذا الشيء إلى قيمة تجارية، علينا أن نكون مستقرين في المستوى حتى نحافظ على هذا الشيء".

واستطرد: "لقد كنت مع رئيس الاتحاد المصري بالأمس، وكان يقول لي بأن هناك عدة أندية في الوطن العربي سواء في الإمارات أو السعودية يأخدون اسم الأهلي تيمنًا بالأهلي المصري، وهناك من الجمهور من يشجعهم لأنهم يأخذون اسم الأهلي".

واختتم قائلًا: "نحن بحاجة إلى عدد من الأندية تسير على هذا النهج حتى نرى تأثير مشابه لأندية أخرى".