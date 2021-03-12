أبو ريدة: أشكر كل من دعمني... وسأستمر في العمل لتطوير كرة القدم في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، الشكر لكل من سانده في الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والمجلس التنفيذي لـلاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي وقت سابق حسم أبوريدة رئيس الاتحاد المصري السابق مقعده في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والمجلس التنفيذي لـلاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أبو ريدة:" أود أن أشكر الجميع في بلدي الحبيب مصر على الدعم وفي قارتنا العزيزة إفريقيا والأصدقاء الذين وقفوا بجواري من خارجها".

وأضاف:" أود التأكيد أيضًا على أنني سأستمر في العمل في سبيل تطوير كرة القدم ودعمها في افريقيا والعالم بأسره، عاشت إفريقيا وتحيا مصر".