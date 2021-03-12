جلسة بين الزمالك وأسامة نبيه للاتفاق على انضمامه لجهاز كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، مع أسامة نبيه في مقر القلعة البيضاء.

وتأتي الجلسة للاتفاق على انضمام نبيه للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي ZED، قد أعلن اليوم الجمعة الموافقة على طلب الزمالك بالحصول على خدمات أسامة نبيه ليكون ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق رفقة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يُذكر أن الزمالك قد وجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريقه مُعلناً عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق مرة أخرى.