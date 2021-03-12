أزمة في الزمالك بسبب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الجمعة، أن المحكمة الرياضية لكرة القدم "TAS" قررت زيادة الغرامة المالية الموقعة على نادي الزمالك بعد شكوى نادي سبورتنج لشبونة بشأن مستحقات النادي البرتغالي من بيع اللاعب محمود عبد الرازق "شيكبالا" في عام 2015.

وكان نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي اشتكى نادي الزمالك بعد انتقال لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" للقلعة البيضاء دون دفع قيمة الصفقة المتفق عليها.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن تم رفع قيمة الغرامة إلى 800 ألف يورو بدلاً من 650 ألف يورو بسبب تخلف نادي الزمالك عن موعد السداد.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن محكمة التحكيم الرياضية شهدت جلسة استماع خلال هذا الأسبوع بشأن فرض العقوبة على نادي الزمالك بعد التعاقد مع شيكابالا في 2015.

ولعب شيكابالا في صفوف سبورتنج لشبونة في عام 2014 قبل أن يعود اللاعب نفسه إلى صفوف الزمالك مرة أخرى بعد غيابه عن المشاركة بصورة أساسية مع الفريق البرتغالي.

جدير بالذكر أن مصدر مسؤول بنادي الزمالك كشف في تصريحات عبر "يلا كورة"، أنه تقرر تقديم استئناف على الغرامة التي تم فرضها على تأخر سداد مستحقات صفقة انتقال محمود عبدالرازق "شيكابالا" من سبورتينج لشبونة.