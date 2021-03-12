رئيس الزمالك يُعلن حضور 500 مُشجع أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن عماد عبد العزيز رئيس الزمالك المؤقت حضور 500 فرداً من مشجعي النادي الأبيض مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أن الحضور سيكون عن طريق دعوات من خلال مجلس الإدارة وستكون مجانية دون تحديد أي ثمن لها.

وأشار عماد عبد العزيز إلى أن الحضور سيكون مقتصراً على أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، من أجل دعم ومساندة الفريق في مواجهته الصعبة أمام بطل تونس.

ويحصل أعضاء النادي الأبيض على الدعوات من خلال مكتب مدير أمن نادي الزمالك بداية من يوم السبت في تمام الخامسة مساءً، على أن يحصل كل عضو على دعوة واحدة فقط.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الترجي يوم 16 مارس المُقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث الأبيض عن فوزه الأول هذا الموسم في دوري الأبطال.