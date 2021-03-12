الامارات | رأس عوانة يكفل «النصر» لبني ياس في الدقيقة 92

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس عوانة يكفل «النصر» لبني ياس في الدقيقة 92 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المتألق فواز عوانة هدف الفوز لبني ياس في الدقيقة 90+2 ليقود فريقه إلى انتصار ثمين، أمس، على ضيفه النصر 3-2، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليستعيد بذلك الفريق المركز الثاني على جدول الترتيب، في لقاء أظهر فيه «السماوي» شخصية قوية أكد بها قدرته على أن يكون منافساً أساسياً على لقب البطولة.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 2-2 حينما ارتقى فواز عوانة فوق الجميع، وحول الكرة برأسه في شباك الحارس أحمد شامبيه، ليمنح بذلك فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 41 ليستعيد المركز الثاني، بينما تجمدت نقاط «العميد» عند 36 نقطة.

وكان النصر قد تقدم بالهدف الأول بواسطة، الجزائري مهدي بن عبيد في الدقيقة 45+2، وعادل بني ياس بواسطة البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 58، وتقدم «العميد» مجدداً بواسطة البرتغالي أنطونيو توزي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 69، لكن «السماوي» تجنب الخسارة بعد أن سجل سلطان الشامسي هدف التعادل في الدقيقة 87، وأضاف فواز عوانة هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

وشهد اللقاء حالات تحكيمية مثيرة للجدل اضطر خلالها حكم اللقاء، فيصل النقبي للعودة إلى تقنية الإعادة التلفزيونية (فار) لاتخاذ قرارات مصيرية، إذ ألغى ركلتي جزاء لمصلحة أصحاب الأرض، كانت الأولى في الدقيقة 20 حينما اصطدمت تسديدة سلطان الشامسي بيد محمود خميس داخل منطقة الجزاء، والثانية في الدقيقة 34 حينما سقط سهيل النوبي داخل منطقة الجزاء خلال تداخل مع مدافع النصر ليما، لكن الحكم فيصل النقبي عاد ومنح لاعب بني ياس بطاقة صفراء.

كما استخدم الحكم التقنية لاتخاذ قراره بشأن بطاقة حمراء، بسبب تدخل خشن من جانب لاعب النصر محمود خميس ضد لاعب بني ياس سلطان الشامسي، لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، وعاد ومنح «السماوي» ركلة جزاء في الدقيقة 73، بعد أن اصطدمت الكرة بيد لاعب وسط النصر طارق أحمد، غير أن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو أهدرها بعد أن سددها بقوة علت سقف المرمى.

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