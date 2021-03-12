الامارات | حركة استفزازية من لاعب العين فهد حديد تزعج لاعبي الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حركة استفزازية من لاعب العين فهد حديد تزعج لاعبي الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفز نجم العين فهد حديد، لاعبي الوحدة قبل ست دقائق من انتهاء مباراة الفريقين اليوم الجمعة، ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم والتي انتهت بفوز عريض للزعيم برباعية نظيفة.

وقام حديد بحركة استعراضية بالكرة، إذ أبقاها على صدره لبعض الوقت، ما أثار غضب لاعب الوحدة، الكونغولي مبوكو، وحاول الاعتراض على حديد وتعمد الخشونة معه في اللعب حتى تلقى البطاقة الصفراء، وانضم إسماعيل مطر، إلى قائمة لاعبي الوحدة الغاضبين فركل الكرة في اتجاه فهد حديد دون أن تُصيبه.

وحاول مدرب العين، بيدرو، تهدأة غضب دكة بدلاً الوحدة فقدم اعتذاره عما قام به لاعبه من حركة اعتبروها سوء سلوك.

من جهة أخرى، بات مستقبل مدرب الوحدة، رازوفيتش، محط تساؤلات بعد الخيبة الكبيرة التي تعرض لها العنابي أمام العين وخسارته بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد آل نهيان.

ودفع أصحاب السعادة ثمن تهور رازوفيتش، بالتشكيلة الهجومية التي دفع بها أمام العين، لاستغلال النقص العددي الذي عانى منه الزعيم، بغياب ستة لاعبين دفعة واحدة لظروف مختلفة وفي مقدمتهم ثنائي خط الوسط نادر يحي، وأحمد برمان.

ولم يُحسن المدرب الصربي، إدارة المباراة وعلاج الثغرات الدفاعية خصوصاً من جهة اليسار، والتي فتح منها لاعب العين بندر الاحبابي، "أحد أبرز نجوم اللقاء"، شوارع وتمكن من صناعة الهدفين الثاني والثالث، بخلاف الفرص الأخرى، التي أضاعها الثنائي كايو وكودجي.

وكان العين قد تمكن من تحقيق فوز كبير على الوحدة برباعية، اذ افتتح التوغولي، لابا كودجي، التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم عزز كايو من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني، "15"، واضاف خالد البلوشي، الثالث "32"، قبل أن يُضيف كودجي الهدف الثاني له والرابع لفريقه، "89".

ورفع العين رصيده إلى 34 نقطة واقترب من المربع الذهبي، بعد خسارة النصر من بني ياس، 3/2، فيما تجمد رصيد الوحدة، عند 29 نقطة ليتقهقر للمركز الثامن.

وفاز الزعيم ذهابا على الوحدة بهدف دون رد، ليُحقق بذلك الفوز السابع على الوحدة في اخر تسعة مواجهات بينهما في الدوري، في حين فاز العنابي مرة واحدة وتعادلاً في مثلهما.

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