الامارات | موغوروزا وكريشيكوفا إلى نهائي بطولة دبي لتنس السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن موغوروزا وكريشيكوفا إلى نهائي بطولة دبي لتنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروزا، والتشيكية باربورا كريشيكوفا، إلى المباراة النهائية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 2021، والتي ستقام غداً السبت (الساعة 19:00 مساءً بتوقيت الإمارات)، على استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وحققت موغوروزا التي وصلت سابقاً إلى دور نصف النهائي مرتين في البطولة (2015 و2018) وأول مرة لها في الدور النهائي، فوزاً ساحقاً على البلجيكية إليس ميرتنز بواقع مجموعتين دون رد (6-4، 7-6)، فعلى الرغم من جهود ميرتنز في خوض شوط كسر التعادل ومحاولتها تمديد المواجهة حتى أقصى حد، إلا أن موغوروزا كانت الأقوى وفازت بالنقاط الإضافية مقابل 7 نقاط مقابل 5 فقط في مباراة استغرقت أكثر من ساعتين.

وحققت موغوروزا 17 فوزاً في هذا الموسم، لتكون أكثر لاعبة تفوز في بطولات جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات خلال هذا الموسم، وهي أول إسبانية تصل إلى نهائي دبي منذ 21 عاما على انطلاقه، وستلعب ثالث نهائيات لها هذا العام بعد حصولها على المركز الثاني في بطولة "يارا فالي كلاسيك" والأسبوع الماضي في الدوحة، وتسعى للحصول على لقبها الأول منذ بطولة "مونتيري" في المكسيك 2019.

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