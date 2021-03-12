شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يخطط لخطف عضو من جهاز الزمالك السابق وضمه لنادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور سريع للأحداث داخل نادي الزمالك بعد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية بفريق الكرة الأول بالنادي وفي ظل قرارات اللجنة الثلاثية برحيل جهاز باتشيكو بالكامل، اقترب أحد أعضاء الجهاز الفني بنادي الزمالك من الانضمام لنادي بيراميدز.

وعلمت «المصري اليوم» أن أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي بيراميدز توصل لاتفاق مع أحمد زاهر المدير الإداري في نادي الزمالك، على الانضمام للجهاز الفني المعاون في بيراميدز في منصب مدير شؤون اللاعبين.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد في نادي الزمالك قد أعلن تشكيل الجهاز الفني المعاون له والذي سيضم أسامة نبيه بعد موافقته وموافقة كارتيرون على شغل منصب المدرب العام، وأيمن عبدالعزيز مدرب مساعد، وعمرو عبدالسلام مدربًا لحراس المرمى، والإسباني فيرنانديز مخطط الأحمال، وأحمد شعبان محلل الأداء الفني ومترجم، ومحمد اسامة رئيسًا للجهاز الطبي.

وحرص أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك على التواجد في المران وتجهيز كافة الأمور الإدارية للمدير الفني الجديد باتريس كارتيرون، رغم تلقيه عرضا من بيراميدز واقترابه من الانضمام له إلا أنه فضل لبقاء في الزمالك لحين حسم أمره خصوصا وأنه يرتبط بنادي الزمالك منذ أن كان لاعبا في صفوف الناشئين.

فيما يحيط الغموض بمصير مدحت عبدالهادي مدرب الفريق الحالي مع باتشيكو حيث يطالب البعض باستمراره والبعض الآخر يؤيد التغيير الشامل بالجهاز لتجديد الدماء، إلا أن الأغلبية اتفقت على رحيله لرغبة الإدارة وباتريس كارتيرون في التعامل مع جهاز فني معاون جديد بالكامل لمحو آثار الماضي نهائيا خصوصا بعدما علم كارتيرون أن هناك خلافات بين اللاعبين والجهاز الفني السابق كله.