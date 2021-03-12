شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة تكشف كواليس أول تدريب لكارتيرون فى ولايته الثانية مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض فى ولايته الثانية، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وخاض كارتيرون أول تدريب جماعى للزمالك، اليوم الجمعة، وحرص المدرب على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين، وقدم لهم التهنئة بعد الفوز على سيراميكا وتقديم عرض قوى.

وظهر الحماس والتركيز على اللاعبين، كما شارك أيمن حفنى ومحمد عبد الشافى فى المران الجماعى، وشدد كارتيرون على لاعبيه، بضرورة التركيز الشديد فى المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك أهدافا يسعى لتحقيقها بمساعدة كل اللاعبين من أجل إسعاد جماهير الزمالك، خاصة فى ظل التعديل الذى تم على الجهاز الفنى ورحيل باتشيكو.

وقسم كارتيرون لاعبى الزمالك إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء سيراميكا بالأمس، وتولى تدريبهم فرناندو المدرب المساعد، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية لتفادى الإجهاد والإرهاق، وأدى باقى اللاعبين تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية تحت إشراف كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسي المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى لا تقبل غير الفوز للأبيض للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التي يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وستكون المباراة الثانية والتي من المقرر إقامتها في مستهل شهر أبريل المقبل، مصيرية أمام مولودية الجزائر الذي ينافس الزمالك على تأشيرة التأهل بالمجموعة، ولا بديل فيها عن الفوز أيضاً، فيما يختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات باستضافة تونجيث السنغالي وسيكون بحاجة لتحقيق لفوز لضمان التأهل.



تدريب الزمالك على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة



جانب من مران الزمالك