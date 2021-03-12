شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواطنه باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالتزكية فى الانتخابات التى أقيمت صباح اليوم الجمعة بالمغرب. ونشر موسيماني صورة مع موتسيبي عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي بعدما أصبح رئيس الكاف الجديد".



وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أعلنت تأييدها لتنصيب باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

ويتولى باتريس موتسيبى قيادة الاتحاد القاري الذى يضم 54 اتحادا وطنيا، وهو أول جنوب أفريقي يرأس اتحاد اللعبة بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من إثيوبيا والكاميرون ومدغشقر.

وبدأت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي اليوم بإلقاء السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بكلمة أشاد خلالها بمسيرة الكاف خلال الفترة الماضية.