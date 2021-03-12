شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أنطوى وطه واستبعاد دونجا من قائمة بيراميدز لمواجهة العبور فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التى ستواجه نادي العبور في إطار مباريات بطولة كأس مصر، حيث يستضيف بيراميدز نظيره نادى العبور في الخامسة مساء السبت باستاد الدفاع الجوي فى إطار لقاءات دورالـ 23 من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - جون أنطوي - دودو الجباس.