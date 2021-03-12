شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. استشفاء الأساسيين.. وحضور علي أبو جريشة وعماد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بفريق الإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية، من أجل إزالة علامات الإرهاق والتعب، فى أعقاب مشاركتهم بلقاء الأهلى الأخير.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البوسنى يوفيتش منح اللاعبين راحة سلبية أمس، بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ12 بمسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ الفريق الاستعداد اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، تحضيرًا للقاء طلائع الجيش الثلاثاء القادم باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مواجهات الجولة الــ16 بالمسابقة.

وأدى باقى اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعى، كما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.

فى سياق متصل، أصبح عبد الله جمعة عواض الظهير الأيمن جاهرا للمشاركة مع الفريق بعد اكتمال شفائه وجاهزيته.

وحرص على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة ،المشرف على الفريق على حضور المران ومساندة اللاعبين.