الامارات | رقم قياسي لاتحاد كلباء في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لاتحاد كلباء في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب اتحاد كلباء على ضيفه الظفرة 2-1، اليوم الجمعة، في الجولة 20 من دوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المنطقة الدافئة للبطولة، مسجلاً أفضل حصيلة بتاريخ مشاركات النادي في «المحترفين»، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 20 نقطة.

وسجل للظفرة السنغالي ماخيتا ديوب (45+1) الذي استفاد من خطأ دفاعي غريب ارتكبه التوغولي مالابا بعد اصطدامه بحارس المرمى جمال عبدالله ليستحوذ على الكرة ويسددها للمرمى، قبل أن يدرك كلباء التعادل عن طريق البرازيلي رومولو دوس سانتوس (64)، مستفيدا من كرة وصلته من مالابا سددها قوية الى الشباك، ثم سجل السويسري مارياني هدف الفوز لكلباء إثر ضربة ثابتة أخذت طريقها الى الشباك (84).

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