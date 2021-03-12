الامارات | إقامة دبي تتصدر المراكز الأولى في منافسات بطولة دبي للرجل الحديدي

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تتصدر المراكز الأولى في منافسات بطولة دبي للرجل الحديدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (آيرون مان) التي نظمها مجلس دبي الرياضي في شارع جميرا، بفريقين (A وB ).



وشهدت البطولة فوز إقامة دبي بالمراكز الثلاث الأولى، بعد تحقيق فريقها (A) المركز الأول على مستوى الفرق المشاركة، والفريق (B) المركز الثالث، بمشاركة أكثر من 80 فريق من 87 دولة من مختلف دول العالم، وسط أجواء حماسية رائعة.



وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن مسابقة الرجل الحديدي، تأتي في إطار حرص إقامة دبي على ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين أفراد المجتمع كافة، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين لجعل مجتمع دولة الامارات مجتمع صحي وسعيد، مضيفاً أن هذه البطولة الدولية الكبيرة أصبحت محطة مهمة، وتعد من أهم البطولات الرياضية على مستوى العالم، ونحن في الادارة فخورون بأن يكون لنا دور فعال في هذه الرياضة التي تضم نخبة من أبطال العالم، وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، وأن نرى موظفينا الأبطال وهم يجتازون خط النهاية محققين المراتب الأولى، مما يحفزنا على الاستمرار بالمشاركة في مثل هذه الرياضات العالمية التي تشجع الاعبين على بناء شخصياتهم وتحسين سلوكهم الايجابي.



وهنأ المري، الفرق المشاركة من الإدارة على الفوز الكبير، مثمناً جهود العناصر الشابة في الفريق الذين لعبوا بروح عالية واثبتوا قدرتهم في خوض المنافسة بكل جدارة أمام فرق قوية وعالمية، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب والتمرين وتحقيق الإنجازات، مثمناً بذلك دور الفريق الرياضي في الإدارة لمشاركته في مثل هذه المسابقات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز أهمية الرياضة في مختلف الظروف والأحوال، ورفع مستوى اللياقة لدى الموظفين، وتحفيزهم وتشجيعهم.

وذكر المري، سيتم إقامة حفل تكريم للفرق المشاركة والمنظمة في الإدارة، لحصدهم هذا الإنجاز الرياضي الكبير، وجهودهم في إبراز قوة روح الفريق وتعزيز العمل الجماعي والتي سيكون لها أثر إيجابي على الصحة.

وأشاد المري، بالرعاية الكريمة والدعم المباشر الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد أل مكتوم ، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لمسيرة البطولة، مثمناً بذلك جهود إمارة دبي على استضافتها لهذا الحدث الكبير، والدعم الذي انعكس بشكل ملحوظ على تقدم القطاع الرياضي، بما يواكب مسيرة المنجزات التنموية التي تعاصرها الدولة، حيث أصبحت دبي اليوم من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة التراثليون، كما وثمن جهود اللجنة المنظمة للبطولة و عملها بروح الفريق الواحد من أجل رفع علم الإمارات عالياً في كافة الرياضات.

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