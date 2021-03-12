شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحسم رسميًا موعد مباراة الأهلى ضد فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طلب النادى الأهلى بشأن موعد مباراة فيتا كلوب الكونغولى والتي من المقرر أن تجمع بينهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث رفض كاف محاولات الأهلى تأجيل المباراة للخامسة مساء بتوقيت الكونغو بدلا من الثالثة عصرا حتى لا يتعرض لاعبوه للإصابة والإجهاد من حرارة الشمس ويعرضهم لضربة شمس.

وأعلن الاتحاد الأفريقي على موقعه الرسمي موعد مباراة الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى في موعدها المعلن مسبقا وهو الثالثة عصراً على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الثلاثاء المقبل بصفة رسمية ونهائية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين أتت مخيبة للآمال بالنسبة للمارد الأحمر في القاهرة، بعد إضاعة العديد والعديد من الفرص لتكون النهاية بالتعادل 2-2 ليدخل كتيبة موسيماني في حسابات كثيرة.

و يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني مناصفةً مع فيتا كلوب بـ4 نقاط لكليهما، فيما يعتلي سيمبا التنزاني الصدارة برصيد 7 نقاط، لذلك فأي هزيمة لبطل النسخة الماضية في الكونغو من شأنها أن تبعده عن الوصول لربع النهائي.